تركيا.. زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزيرة العمل التركية زهراء زمرد سلجوق، أن بلادها ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% خلال العام القادم ليصبح 2020 ليرة تركية ما يعادل 381 دولارا شهريا.

وجاء إعلان الوزيرة خلال إيجاز بثه التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعلن أن بلاده ستخفض خلال العام القادم أسعار الغاز المنزلي والغاز المباع للشركات بنسبة 10%.

وأضاف أردوغان، أن أسعار الكهرباء للمنازل ستخفض عشرة بالمئة أيضا.

المصدر: "رويترز"