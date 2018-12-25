بورصة إسرائيل تواصل نزيفها

لليوم الثالث على التوالي تواصل مؤشرات البورصة الإسرائيلية خسائرها، وذلك بعدما استهلت تعاملات الأسبوع على انخفاض حاد كان الأشد من نوعه منذ 2011.

وانخفض مؤشر بورصة تل أبيب "TA-35" اليوم بنسبة 1.75%، بعدما هبط الأحد الماضي بنحو 5% مسجلا أدنى مستوى له منذ 2011، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكتب المراقبون أن هبوط البورصة الإسرائيلية كان متوقعا وجاء بعد هبوط نظيرتها الأمريكية، لكن أحدا لم يتوقع أن يكون الهبوط حادا إلى هذا المستوى.

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الزلزال الذي أصاب بورصة بلاده خلال مراسم تعيين أمير يارون حاكما جديدا للبنك المركزي بالقول، إن "إسرائيل تحت قيادته، ستتمكن من اجتياز العاصفة الحالية".

المصدر: وكالات