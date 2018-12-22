شركة طيران يمنية تطلق رحلات منتظمة إلى الأردن

أطلقت خطوط "الملكة بلقيس" للطيران اليمنية المؤسسة حديثا، رحلات تجارية منتظمة من مدينة عدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، التي تشغل مطار "الملكة علياء" في الأردن، كيلد بنجر، إن "شركة الطيران الخاصة اليمنية ستسير 3 رحلات أسبوعيا بين عمان وعدن".

ولم يعلن مسؤولو الشركة، عن اسم المالك للخطوط اليمنية الجديدة.

واشترت مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين في الآونة الأخيرة حقوق تشغيل خاصة من شركة الخطوط الجوية الوطنية، والتي علقت رحلاتها الجوية إلى صنعاء بعد سيطرة الحوثيين على المدينة.

وفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منطقة حظر طيران، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثي على العاصمة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مطار العاصمة صنعاء.

المصدر: رويترز