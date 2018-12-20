نتنياهو: إسرائيل ستمد خط غاز بحريا من حقول شرق المتوسط إلى أوروبا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزام إسرائيل بالعمل على مشروع خط غاز بحري من حقول شرق المتوسط إلى أوروبا، مضيفا أن التوقيع على المشروع سيكون في اليونان خلال أشهر.

وقال نتنياهو خلال قمة مع نظيره اليوناني، ألكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عقدت في بئر السبع جنوبي إسرائيل: "اتفقنا على مد أطول خط غاز من شرق المتوسط لأوروبا وسنوقع في اليونان خلال أشهر على اتفاق تشييد أنبوب غاز شرقي المتوسط سيكون الأطول تحت البحر"، مضيفا "تحالفنا مع قبرص واليونان هو حجر أساس في استقرار منطقة شرق المتوسط"​​​.

وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شطاينتس وقع في ديسمبر من العام الماضي مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المعروف بـ "EastMed" (ايست ميد)، والذي يتم بموجبه نقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويشتمل المشروع على إقامة أنبوب بحري بطول 1300 كيلو متر من حقل غاز شرقي البحر المتوسط حتى جنوبي اليونان، وكذلك أنبوب بري بطول 600 كيلو متر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بأنابيب هناك من أجل نقل الغاز إلى إيطاليا أيضا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، كما تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم نقل نحو 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

إقرأ المزيد

من جهة أخرى، تسعى مصر لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره في القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور شرقي المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، في الوقت الذي وقعت فيه مصر في فبراير 2018 اتفاقا مبدئيا مع الحكومة القبرصية، واليونان وإيطاليا على إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف ربط حقول الغاز شرقي المتوسط بإيطاليا عبر قبرص واليونان.

المصدر: وكالات