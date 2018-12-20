محكمة يابانية ترفض طلب تمديد توقيف كارلوس غصن

رفضت محكمة يابانية الخميس طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس "نيسان" السابق كارلوس غصن، بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية، وذلك وسط توقعات بإطلاق سراحه بكفالة بحلول يوم الجمعة.

وقالت محكمة منطقة طوكيو، إن طلب تمديد توقيف غصن في 20 ديسمبر "رُفض"، في حين ذكرت إذاعة "ان أتش كاي" الرسمية أن غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة.

ويواجه غصن تهمة عدم الإبلاغ عن حوالي 44 مليون دولار من المداخيل على امتداد خمس سنوات حتى 2015، فيما يطال التحقيق كذلك السنوات الثلاث الأخيرة.

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ومع انتهاء فترة احتجازه الخميس، كان على النيابة أن توجه إليه تهمة جديدة، أو تطلب تمديد حبسه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.

وسيقت اتهامات جديدة ضد غصن، بينها استخدام أموال "نيسان" لشراء منازل فخمة، لكن المحققين لم يوجهوا التهم رسميا بعد.

ونفى غصن ومساعده السابق غريغ كيلي ارتكاب مخالفات.

المصدر: أ ف ب