النفط ينخفض مع تنامي المخاوف من ضعف الطلب على الخام

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على الخام ووفرة الإمدادات حتى في ظل العقوبات الأمريكية الوشيكة على صادرات إيران من الخام.

وتراجع خام القياس العالمي "برنت" بواقع 37 سنتا إلى 76.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، فيما لم يسجل الخام الأمريكي أي تغير، حيث تم تداوله عند 66.43 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط بشدة في الجلسة السابقة، حيث أغلق مزيج "برنت" منخفضا بنسبة 4.3%، وجاء ذلك في ظل موجة بيع للأسهم بفعل المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية.

وتتوقع جهات مثل وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2019 بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

المصدر: "رويترز"