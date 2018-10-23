البورصة السعودية تغلق على انخفاض

هبطت سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، مع توجه المستثمرين الأجانب والأفراد نحو البيع رغم جهود الصناديق المدعومة من الدولة لاحتواء تداعيات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.3%، ويأتي الأداء الضعيف للسوق بالتزامن مع انطلاق مؤتمر استثماري تستضيفه الرياض لثلاثة أيام.

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وفي الأسبوع الماضي، باع المستثمرون الأجانب أسهما سعودية بقيمة 1.07 مليار دولار، في أكبر موجة بيع منذ فتح السوق للشراء الأجنبي المباشر منتصف 2015.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدعم الأسهم بشكل غير مباشر مستخدما المؤسسات المحلية وذلك للحد من انحدار السوق الناتج عن قضية خاشقجي.

وعلى صعيد التداولات ارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 6.1% بعد أن وقعت عقدا مع "ديلم" الصناعية الكورية الجنوبية لبناء مصنع أمونيا بنحو 3.35 مليار ريال (892.98 مليون دولار).

وتفوق سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية على أداء السوق حيث قفز بنسبة 9.9%، كما تقدم سهم جبل عمر للتطوير بنسبة 3.7% بعد الإعلان عن أرباح للربع الثالث من العام الجاري.

المصدر: "رويترز"