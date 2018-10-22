اللحوم الروسية إلى الكويت مجددا

أكدت هيئة الرقابة الزراعية، اليوم الاثنين، رفع الكويت حظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز من روسيا.

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وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة الكويتية عادل السويط في بيان صحافي إن "الكويت قررت رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من روسيا".

وأضاف أن "وزارة التجارة والصناعة الكويتية قررت رفع الحظر عن استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من استراليا كما قررت فرض الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من أوكرانيا بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة".

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والكويت بلغ العام الماضي نحو مليار دولار، شكلت صادرات روسيا نحو 700 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 300 مليون دولار، وفقال لبيانات موقع "ITC Trade".

المصدر: وكالات