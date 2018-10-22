موسكو ترد على إجراءات كييف غير الودية

أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع اليوم مرسوما لاتخاذ تدابير اقتصادية خاصة ضد إجراءات أوكرانيا غير الودية بحق روسيا.

ويوعز المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه، للحكومة الروسية تحديد الأفراد والهيئات الاعتبارية الأوكرانية التي ستشملها التدابير الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى تحديد نوع التدابير.

ووفقا للمرسوم، ستلغي موسكو تدابيرها الاقتصادية الخاصة بحق أوكرانيا، في حال ألغت كييف قيودها، التي فرضتها منذ 2014 على مواطنين وشركات روسية.

وتضمنت الإجراءات الأوكرانية وقف شراء الغاز الروسي بشكل مباشر، وحظر رحلات الطيران بين روسيا وأوكرانيا.

وفي سبتمبر 2015، فرضت كييف عقوبات على 388 شخصية و105 شركات روسية، فيما فرضت في 2017 قيودا على 5 مصارف روسية لها أفرع في أوكرانيا، كما فرضت عقوبات على وسائل إعلام روسية.

المصدر: "فيستي"