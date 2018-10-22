قطر تطرح للاكتتاب العام حصة في شركة استراتيجية

قالت شركة "قطر للبترول"، اليوم الاثنين، إنها ستقوم بطرح عام أولي للأسهم، التي تمثل 49% من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو"، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس.

وستمتلك "قطر للبترول" حصة نسبتها 51% من أسهم "قامكو"، فيما ستطرح 49% من الأسهم لاكتتاب المواطنين القطريين حصرا.

Qatar Petroleum today announced the Initial Public Offering (IPO) of Qatar Aluminium Manufacturing Company “QAMCO”. Shares available to Qatari nationals in Qatar only.



Restrictions apply. For more information, follow @qamco_qa#QP#QAMCO#IPOpic.twitter.com/Rurh3V2xpS — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) October 22, 2018

وسيتم إدراج أسهم "قامكو" في بورصة قطر بقيمة سوقية للشركة تقدر بـ5.580 مليون ريال قطري، وسيكون سعر طرح السهم ثابتا، وسيبلغ حجم الطرح العام الأولي 2.734 مليون ريال قطري، ما يمثل 49% من أسهم الشركة.

QAMCO to list on the Qatar Exchange, implied market capitalization of QAR 5,580m. Fixed offer price per share with an IPO size of QAR 2,734m. Free float 49%. @qamco_qa#QP#QAMCO#IPOpic.twitter.com/DuRxZ4DvrX — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) October 22, 2018

وقال الرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول" سعد شريده الكعبي إن "هذا الطرح العام الأولي يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتوفير وتعزيز الفرص الاستثمارية للمواطنين القطريين".

المصدر: وكالات