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قطر تطرح للاكتتاب العام حصة في شركة استراتيجية

مال وأعمال

قطر تطرح للاكتتاب العام حصة في شركة استراتيجية
Reuters
قطر تطرح للاكتتاب العام حصة في شركة استراتيجية
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قالت شركة "قطر للبترول"، اليوم الاثنين، إنها ستقوم بطرح عام أولي للأسهم، التي تمثل 49% من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو"، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس.

وستمتلك "قطر للبترول" حصة نسبتها 51% من أسهم "قامكو"، فيما ستطرح 49% من الأسهم لاكتتاب المواطنين القطريين حصرا.

وسيتم إدراج أسهم "قامكو" في بورصة قطر بقيمة سوقية للشركة تقدر بـ5.580 مليون ريال قطري، وسيكون سعر طرح السهم ثابتا، وسيبلغ حجم الطرح العام الأولي 2.734 مليون ريال قطري، ما يمثل 49% من أسهم الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول" سعد شريده الكعبي إن "هذا الطرح العام الأولي يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتوفير وتعزيز الفرص الاستثمارية للمواطنين القطريين".

المصدر: وكالات

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