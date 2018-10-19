 
مباشر
عاجل
وكالة الأناضول: موظفو القنصلية السعودية يدلون بإفادتهم في قضية خاشقجي أمام جهات التحقيق

روسيا تنجح في حماية نظامها المصرفي

مال وأعمال

روسيا تنجح في حماية نظامها المصرفي
Sputnik
روسيا تنجح في حماية نظامها المصرفي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky41

يتوقع البنك المركزي الروسي أن تبدأ المصارف الأجنبية خلال العام الجاري بالاشتراك بمنظومتها المصرفية FFS للاتصالات المالية، الذي يشابه نظام SWIFT العالمي.

وبعد فرض العقوبات الغربية على موسكو في منتصف عام 2014، هدد بعض السياسيين الغربيين بفصل روسيا من نظام SWIFT العالمي للتعاملات المالية والمصرفية، لذلك قامت روسيا بتطوير نظامها المالي الخاص لضمان توفير الخدمات المالية دون انقطاع.

ووفقا للمركزي الروسي فقد بلغ عدد المشاركين في المنظومة المصرفية الروسية في مطلع سبتمبر 416 مشاركا، مثل كبرى المؤسسات المالية والشركات الخاصة الروسية.

وقالت النائب الأول لرئيسة البنك المركزي الروسي للصحفيين، أولغا سكوروبوجاتوفا، اليوم الجمعة إن المؤسسات المالية الأجنبية ستبدأ الاشتراك بالمنظومة الروسية FFS خلال العام الجاري.

و"SWIFT" هي نظام مركزي عالمي لتنفيذ التحويلات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية إلكترونيا. ويربط النظام بين الهيئات المالية والبنوك في 210 بلدان في العالم، ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة تُجرد ملكة جمال لبنان من لقبها.. فهل هي تطبيع مع إسرائيل؟