روسيا تنجح في حماية نظامها المصرفي

يتوقع البنك المركزي الروسي أن تبدأ المصارف الأجنبية خلال العام الجاري بالاشتراك بمنظومتها المصرفية FFS للاتصالات المالية، الذي يشابه نظام SWIFT العالمي.

وبعد فرض العقوبات الغربية على موسكو في منتصف عام 2014، هدد بعض السياسيين الغربيين بفصل روسيا من نظام SWIFT العالمي للتعاملات المالية والمصرفية، لذلك قامت روسيا بتطوير نظامها المالي الخاص لضمان توفير الخدمات المالية دون انقطاع.

ووفقا للمركزي الروسي فقد بلغ عدد المشاركين في المنظومة المصرفية الروسية في مطلع سبتمبر 416 مشاركا، مثل كبرى المؤسسات المالية والشركات الخاصة الروسية.

وقالت النائب الأول لرئيسة البنك المركزي الروسي للصحفيين، أولغا سكوروبوجاتوفا، اليوم الجمعة إن المؤسسات المالية الأجنبية ستبدأ الاشتراك بالمنظومة الروسية FFS خلال العام الجاري.

و"SWIFT" هي نظام مركزي عالمي لتنفيذ التحويلات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية إلكترونيا. ويربط النظام بين الهيئات المالية والبنوك في 210 بلدان في العالم، ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة.

المصدر: "تاس"