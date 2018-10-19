 الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 6.5% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام مسجلا أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

وتشير البيانات، التي نشرت اليوم الجمعة، إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث بدأت جهود حكومية استغرقت سنوات لمعالجة مخاطر الديون تضغط على النمو، في الوقت الذي تهدد فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة الصادرات الصينية.

وكان الخبراء يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.6% في الربع الثالث من 2018، بانخفاض طفيف عن الربع الثاني من 2017، والذي سجلت فيه الصين نموا بلغ 6.7%.

ونمو الاقتصادي الصيني بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من هذا العام، هو الأضعف منذ الربع الأول من عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

المصدر: "رويترز"