 
مباشر

أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لخسارة أسبوعية

مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لخسارة أسبوعية
Reuters
أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لخسارة أسبوعية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky2m

ارتفعت أسعار النفط الجمعة بفعل إشارات على زيادة الطلب في الصين، رغم أن الأسعار تتجه إلى الهبوط للأسبوع الثاني وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وجرى تداول عقود خام مزيج "برنت" عند 79.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينيتش بارتفاع نسبته 0.4% عن الإغلاق السابق، في حين زادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.4% أيضا، إلى 68.91 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض "برنت" بنسبة 1%، بينما نزلت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.4%، ويتجه الخامان نحو تسجيل ثاني تراجع على التوالي.

وقفزت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 6.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذلك بنحو ثلاثة أمثال الأحجام، التي كان المحللون يتوقعونها، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. بوتين يأخذ السيسي في جولة