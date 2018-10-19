أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لخسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط الجمعة بفعل إشارات على زيادة الطلب في الصين، رغم أن الأسعار تتجه إلى الهبوط للأسبوع الثاني وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وجرى تداول عقود خام مزيج "برنت" عند 79.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينيتش بارتفاع نسبته 0.4% عن الإغلاق السابق، في حين زادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.4% أيضا، إلى 68.91 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض "برنت" بنسبة 1%، بينما نزلت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.4%، ويتجه الخامان نحو تسجيل ثاني تراجع على التوالي.

وقفزت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 6.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذلك بنحو ثلاثة أمثال الأحجام، التي كان المحللون يتوقعونها، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"