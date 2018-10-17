إيطاليا: شركاتنا الاستثمارية باقية في إيران

أكد الملحق التجاري في السفارة الإيطالية لدى طهران، أن شركات الاستثمار الإيطالية ستبقى في إيران، بالرغم من الحظر الأمريكي الأحادي.

وقال اغوستو دي جاتشينتو، خلال اجتماعه مع رئيس غرفة التجارة في محافظة مازندران الإيرانية: "رغم الحظر الأمريكي فإن هناك طلبات كثيرة من قبل الشركات الإيطالية للاستثمار في إيران، ونحن في السفارة الإيطالية أيضا نعمل على توفير الظروف للشركات الراغبة في الاستثمار داخل إيران".

وأكد دي جاتشينتو، أن إيطاليا تدعم إيران في الظروف الصعبة التي تمر بها اقتصاديا، مشيرا إلى أنها أثبتت لحد الآن نواياها الحسنة تجاه طهران.

وأعرب الدبلوماسي الإيطالي عن أمله بإزالة العقبات المصرفية التي تعيق المبادلات المالية والمصرفية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وإيطاليا قرابة 5 مليارات دولار، كما جرى التوقيع على اتفاقيات بقيمة 13 مليار دولار، سترفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين في غضون الأعوام القادمة.

المصدر: فارس نيوز