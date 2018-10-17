أوبك: السعودية أكدت أنه لن يحدث شح في سوق النفط

أفاد الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، بأن السعودية أكدت للمنظمة أنها "ملتزمة وقادرة ومستعدة" لضمان عدم حدوث نقص في سوق النفط.

وجاء في معرض رد باركيندو على سؤال عما إذا كانت علاقة المنظمة بالسعودية وإنتاج النفط العالمي سيتأثران باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واستشهد باركيندو بكلمة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر في نيودلهي الاثنين الماضي وقال إن السعودية مستعدة لضمان عدم حدوث نقص في النفط.

وقال باكيندو: "نحن في أوبك، يظل تركيزنا منصبا على أهدافنا المشتركة"، مضيفا أن السعودية تملك "طاقة إنتاج فائضة جيدة تكفي كاحتياطي لمواجهة أي ظرف طارئ".

وأدى اختفاء خاشقجي إلى ضغوط عالمية على السعودية أكبر بلد مُصدر للنفط في العالم. ووجه مشرعون أمريكيون أصابع الاتهام صوب القيادة السعودية وانسحب كثير من المشاركين البارزين في مؤتمر استثمار سعودي كبير مزمع الأسبوع المقبل احتجاجا على اختفاء خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول.

المصدر: "رويترز"