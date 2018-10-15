البحرين تطلق وسما لنصرة السعودية

دعا وزير خارجية البحرين إلى مقاطعة شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب بعد أن قاطع رئيسها التنفيذي مؤتمرا اقتصاديا في السعودية على خلفية أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تغريدتين على تويتر تتضمنان وسوما تدعو لمقاطعة أوبر في البحرين والسعودية بالإضافة لوسم أشمل يقول فيه لمتابعيه "#من_يقاطع_السعودية_نقاطعه".

نحن و السعودية بلد واحد و شعب واحد .

بيان مملكة البحرين https://t.co/NH6JALsHVo — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) October 14, 2018

وجاء ذلك بعدما قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبر" دارا خسروشاهي الأسبوع الماضي إنه سينسحب من مؤتمر استثماري في السعودية بسبب الغضب المتزايد من اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي في تركيا.

ووظف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يستضيف المؤتمر 3.5 مليار دولار في "أوبر" خلال 2016 مما يجعله واحدا من أكبر المستثمرين في الشركة.

ولم يتضح إن كانت دعوة المقاطعة تستهدف مستخدمي خدمة "أوبر" أم المستثمرين في الشركة أم كليهما، وما إذا كانت البحرين تخطط لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الشركة.

على صعيد متصل حث رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف أحمد الحبتور على مقاطعة الشركات، التي انسحبت من المؤتمر مثل "أوبر".

وقال في تغريدة على تويتر: "الآن حان الوقت لكي تثبت دول مجلس التعاون الخليجي ولاءها بمقاطعة فيرجن وأوبر وكل الشركات التي انسحبت من السعودية... معا نستطيع أن نثبت وحدتنا وأنه لا يمكن ترهيبنا".

المصدر: "رويترز"