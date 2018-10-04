السعودية تستثمر بمصفاة نفط جديدة في باكستان

ذكرت وزارة البترول الباكستانية أن السعودية وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار بمصفاة نفط جديدة في ميناء جوادر بالمياه العميقة، حسبما نقلته وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

وقال وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان للصحفيين إن شركة النفط الوطنية الباكستانية ستشارك في المشروع مع شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية، مشيرا إلى أن "وفدا سعوديا أظهر اهتماما باستثمار فوري في المصفاة".

وأضاف "جلسنا وعقدنا مباحثات أولية معهم وقرر الجانبان من حيث المبدأ أن الاتفاق سيكون بين الحكومتين"، لافتا إلى أن التفاصيل الخاصة بتكلفة المصفاة ونطاق عملها ستوضع في وقت لاحق.

وكان وفد سعودي بقيادة مستشار المملكة في شؤون الطاقة أحمد حامد الغادي، قد زار، الثلاثاء الماضي، مدينة جوادر، لمناقشة جدوى المشروع.

وقبل فترة دعت إسلام آباد الرياض للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، الذي تبلغ تكلفته 64 مليار دولار، والذي هو جزء من المشروع الصيني "حزام واحد وطريق واحد".

وسبق أن أعلنت الرياض عن تمويلها لثلاثة مشروعات متعلقة بالمشروع الاقتصادي الصيني الباكستاني، في إقليمي خيبر بختنخوا، وأزاد كشمير.

يشار إلى أن الصين وباكستان وقعتا على مشروع "CPEC" في 2014، والذي يهدف إلى ربط مقاطعة شينشيانغ الصينية شمال غرب، بميناء جوادر الباكستاني، من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز.

المصدر: وكالات