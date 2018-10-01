مجموعة beIN تطالب السعودية بتعويض بمليار دولار

أعلنت مجموعة beIN القطرية أنها رفعت دعوى ضد السعودية بقيمة مليار دولار، للتعويض عن "أكبر عملية قرصنة" لبث قنواتها الرياضية في سعودية.

وقالت المجموعة القطرية في بيان لها، اليوم الاثنين إنها "أطلقت تحكيما دوليا استثماريا ضد المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي وتعرضها لما وصفته بأنه أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها بدأت بـ "اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية" في جنيف، ضد ما اعتبرته "انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية".

دولة قطر تبدأ باتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ المملكة العربية السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية. https://t.co/iDJ804Vnckpic.twitter.com/z6QgxF6dbl — وزارة الاقتصاد والتجارة (@MEC_QATAR) October 1, 2018

وشكت المجموعة القطرية التي تعتبر أحد أكبر مالكي حقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية من تعرضها للقرصنة من قبل قناة beoutQ، محملة السعودية المسؤولية عن ذلك.

المصدر: وكالات