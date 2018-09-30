الرياض تعلن عن معدل عجز ميزانيتها للعام المالي القادم

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده تتوقع أن يبلغ حجم العجز في الميزانية 128 مليار ريال سعودي (34.1 مليار دولار) في 2019، بعد أن كان 195 مليار ريال العام الجاري.

وأوضح الوزير السعودي في مؤتمر صحفي، أن العجز سيستمر في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط، بنسبة 4.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2019 إلى 3.7% في 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023.

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11%، مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام الجاري 2018، مبينا أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي سيبلغ نحو 2.3% في عام 2019.

وسجلت الميزانية السعودية، نهاية النصف الأول للعام الحالي عجزا قدره 41.69 مليار ريال (11.11 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات 439.85 مليار ريال (117.22 مليار دولار)، والنفقات 481.54 مليار ريال (128.41 مليار دولار).

المصدر: وكالات