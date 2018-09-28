رجل أعمال روسي يؤسس أكبر شركة نفط وغاز في أوروبا

أبرم صندوق استثماري للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان مع مجموعة "باسف" الألمانية العملاقة اتفاقية دمج الأصول النفطية بين الجانبين ليتشكل من ذلك أكبر شركة نفط وغاز مستقلة في أوروبا.

وبموجب الاتفاق سيتم دمج أصول الشركتين "Dea" التي يملكها الملياردير الروسي و"Wintershall" وحدة النفط والغاز العائدة لمجموعة "باسف"، وسيطلق على الكيان الجديد "Wintershall Dea"، وسيكون مقره في مدينتي كاسل وهامبورغ الألمانيتين.

وتمتلك "باسف" 72.7% من أسهم الكيان الجديد، في حين يمتلك الصندوق الروسي النسبة المتبقية، ومن المخطط إتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام المقبل.

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ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج المشترك ليصل في عامي 2021 و2023 إلى 800 ألف برميل مكافئ نفطي يوميا، بفضل عملية الاندماج.

وستركز الشركة الجديدة أنشطتها في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، واعتبر الملياردير الروسي أن الاندماج حدث فريد في تاريخ الطاقة.

وعن نتائج الشركتين المالية، تظهر البيانات أن إيرادات الشركتين بلغت العام الماضي 4.7 مليار يورو، وسجلت ربحا صافيا بقيمة 470 مليون يورو.

وميخائيل فريدمان هو رجل أعمال روسي تقدر ثروته بنحو 15 مليار دولار، وفقا لبيانات "فوربس"، وهو ثامن أغنى رجل في روسيا بحسب تصنيف "فوربس" لعام 2018.

المصدر: "لينتا.رو"