الاستثمارات الإماراتية في الجزائر تتجاوز 10مليارات دولار

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اليوم الأربعاء، إن قيمة استثمارات بلاده في قطاعات مختلفة في الجزائر تجاوزت الـ 10 مليارات دولار.

وجاء تصريح الوزير الإماراتي بعد الانتهاء من أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين الجزائر ودولة الإمارات في الجزائر العاصمة.

وقال المنصوري الذي ترأس وفد بلاده، إن اجتماعات هذه اللجنة تشكل فرصة ثمينة لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال استكشاف فرص التعاون، والخروج بالمقترحات العملية الهادفة إلى تعظيم الفرص وتجاوز التحديات.

كما ثمن المنصوري، المؤهلات الاقتصادية و السياحية لدى الجزائر، مشددا على وجوب مراجعة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تراجع في السنوات الأخيرة.

بدوره قال وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل الذي أشرف على افتتاح أعمال اللجنة المشتركة ، إن اجتماع هذه اللجنة " يدعم العلاقات الثنائية ويعطيها دفعا جديدا و يرتقي بها إلى أعلى المراتب".

وأكد مساهل على ضرورة أن تفرز الدورة الحالية مقترحات "عملية للتعاون قابلة للتجسيد على المدى القريب" ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف الأنشطة و الفعاليات المدرجة في هذا الإطار، من أجل "إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي المشترك".

ودعا الوزير الجزائري إلى عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الإماراتي الذي سيمكن من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين و التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهما.

المصدر: وكالات