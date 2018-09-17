ماكاو تزيح قطر من عرش أغنى المناطق في العالم

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي تراجع قطر من صدارة أغنى المناطق في العالم بحلول العام 2020، إلى المرتبة الثانية لصالح منطقة ماكاو، التي توصف بجيب القمار الصيني.

وصنف صندوق النقد الدولي في تقريره مناطق العالم بحسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، انطلاقا من الأسعار الحالية.

وورد في التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر، التي تعتبر حاليا أغنى المناطق في العالم، سيبلغ في 2020 قرابة 139.15 ألف دولار، فيما سيصل نصيب الفرد في ماكاو إلى 143.116 ألف دولار.

في حين توقع التقرير، الذي نقلته وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين، أن تحل لوكسمبورغ في 2020 في المرتبة الثالثة بنصيب فرد من حجم الناتج المحلي الإجمالي عند 118.15 ألف دولار.

وماكاو هي منطقة إدراية خاصة تابعة للصين تبلغ مساحتها نحو 30 كيلومتر مربع، تقع على السواحل الجنوبية للصين. وتعتبر ماكاو جذابة للسياح لوجود العديد من الكازينوهات فيها ولانتشار القمار، الذي يعد قانونيا هناك.

وكانت ماكاو مستعمرة برتغالية حتى 20 ديسمبر 1999، وأصبحت الآن منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية على غرار هونغ كونغ.

المصدر: وكالات