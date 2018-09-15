الـ20 تدعو إلى إصلاحات عاجلة في منظمة التجارة العالمية

أجمعت بلدان مجموعة الـ20 للمرة الأولى على ضرورة "تطبيق إصلاحات عاجلة"، تطال منظمة التجارة العالمية، التي أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بانسحاب بلاده منها.

وشدد وزراء تجارة دول المجموعة في بيان صدر عقب اجتماعهم في الأرجنتين أمس الجمعة، على أن "الإصلاحات باتت ضرورة ملحة".

وورد في البيان: "مجموعة العشرين" تدعو إلى إيجاد مقترحات لجعل منظمة التجارة العالمية أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، ولاسيما في ضوء النزاعات التجارية الحالية"، مشيرا إلى ضرورة "تعزيز الإجراءات الهادفة للتخفيف من المخاطر التجارية وتعزيز الثقة في التجارة الدولية".

ويأتي بيان المنظمة في وقت تشهد فيه التجارة العالمية منازعات على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على جملة من الواردات القادمة إلى بلاده من عدة دول.

ومع أن الجميع متفقون على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية، لكن جوهر الإصلاحات لا يزال موضع خلاف، ولاسيما بين واشنطن وبروكسل.

"مجموعة العشرين"، هي منتدى تأسس عام 1999 لمعالجة الأزمات المالية وتعزيز الاستقرار التجاري، وتتحكم في نحو ثلثي حجم التجارة العالمي.

وتضم المجموعة الاتحاد الأوروبي ممثلا في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، و19 دولة مفردة هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وتركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، والسعودية، وجنوب إفريقيا.

المصدر: الأناضول