أسعار النفط تصعد مع اقتراب العقوبات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، رغم جهود واشنطن الرامية لحث كبار الموردين الآخرين على تعويض النقص المتوقع.

وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، بلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.70 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.2% عن التسوية السابقة، فيما صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" بواقع 38 سنتا إلى 77.75 دولار للبرميل.

وتضغط واشنطن على الدول الأخرى لوقف واردات النفط من إيران، وتظهر دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند علامات على الاستجابة لهذه الضغوط.

وحرصا على عدم ارتفاع أسعار النفط، التقى وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، مع نظيره السعودي خالد الفالح، أمس الاثنين في واشنطن، في الوقت الذي تشجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبرى الدول المنتجة للنفط على الحفاظ على إنتاجها مرتفعا قبل فرض العقوبات الجديدة.

كما سيلتقي بيري مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الخميس في موسكو.

من جهته قال نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن "أوبك" وروسيا وغيرهما من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة، قد يوقعون اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد في بداية ديسمبر، دون أن يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: "رويترز"