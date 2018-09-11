مصنع "زفيزدا" يبرم عقودا لبناء ناقلات نفط عملاقة

وقع مجمع "زفيزدا" لبناء السفن في الشرق الروسي، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقودا مع شركات لبناء مجموعة من ناقلات النفط.

وأبرم المجمع، الرائد في مجال بناء السفن، عقدا مع المجموعة المالية "فنيش إكونوم بنك" لبناء ناقلتين من نوع "أفراماكس"، تتسعان لحمولة تصل إلى 114 ألف طن.

إضافة لذلك وقعت "زفيزدا" مع شركة "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية، اتفاقية لاستئجار ناقلتين من نوع "أفراماكس".

وجرى التوقيع خلال زيارة عمل يقوم بها الرئيس بوتين إلى الشرق الأقصى الروسي، يشارك خلالها بفعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، الذي ينعقد من الـ11 وحتى الـ13 من سبتمبر الجاري.

المصدر: "نوفوستي"