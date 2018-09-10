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بوتين ينتقد وزيرين في الحكومة.. فلماذا؟

مال وأعمال

بوتين ينتقد وزيرين في الحكومة.. فلماذا؟
Sputnik
بوتين ينتقد وزيرين في الحكومة فلماذا؟
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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، انتقادا شديد اللهجة لوزيري التنمية الاقتصادية والنقل الروسيين لأدائهما المهني الضعيف.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الدولة انعقد في مدينة فلاديفستوك الروسية اليوم في إطار منتدى الشرق الاقتصادي، وأنب بوتين وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أورشكين، لسوء تحضيره للاجتماع.

كذلك انتقد الرئيس بوتين طول تقرير وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، الذي استغرق قرابة 12 دقيقة وللأرقام غير الدقيقة التي تضمنها تقريره. وطالب بوتين المسؤولين خلال الاجتماع بالإيجاز لكسب الوقت.  

يشار إلى أن مدينة فلاديفستوك تستضيف من 11 حتى 13 سبتمبر فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، والذي ستطرح خلاله مجموعة من المشروعات الواعدة في الشرق الأقصى الروسي للمستثمرين الأجانب.

المصدر: وكالات

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