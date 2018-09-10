المالية الروسية توضح أسباب تراجع الروبل

أفادت وزارة المالية الروسية، بأن التقلبات في سعر الصرف التي تشهدها العملة الروسية آنية ولا تحمل طابعا منتظما، في رسالة لطمأنة الأسواق والمستثمرين الأجانب بعد تراجع الروبل مؤخرا.

وقال نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف، للصحفيين اليوم الاثنين، إن "التقلب الذي نراه ليس منهجيا بل مؤقت، وهو مرتبط بتدفقات لرؤوس الأموال من البلدان النامية إلى الاقتصادات المتقدمة في العالم ككل، وعندما ينتهي ذلك ستهدأ الأسواق".

وأضاف المسؤول الروسي أن التقلبات التي تعيشها العملة الروسية ليست كبيرة، إذا ما قورنت بعملات اقتصادات نامية أخرى، مؤكدا أن الاقتصاد الروسي يتمتع بالثبات والقوة.

وكمؤشر على قوة الاقتصاد الروسي، تظهر بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات الدولية زادت الشهر الماضي بواقع 2.583 مليار دولار، من 458.032 مليار دولار إلى 460.615 مليار دولار سجلتها في مطلع سبتمبر الجاري.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف العملة الروسية أمام الدولار واليورو، اليوم الاثنين، حيث تجاوز مستوى الـ81 روبلا لليورو، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع مارس 2016، وجاء الانخفاض تحت ضغط مخاطر العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وخروج رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية إلى المتقدمة.

فيما تراجعت العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية بحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينيتش إلى 70.5 روبل للدولار، بانخفض مقداره 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: وكالات