قطر تزود الصين بالغاز لمدة 22 عاما

أبرمت شركة "قطر غاز" اتفاقية طويلة الأمد مع شركة "بتروتشاينا" الصينية لتزويد الصين بنحو 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 22 عاما.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين: "بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى العام 2040، ستقوم "قطر غاز" بتزويد محطات استقبال مختلفة عبر الصين بالغاز الطبيعي المسال، من مشروع قطر غاز 2، وهو مشروع مشترك بين الشركات "قطر للبترول" و"إكسون موبيل" و"توتال". وسيتم تسليم أول شحنة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال هذا الشهر".

شركة /قطرغاز/ تعلن عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة /بتروتشاينا/ الدولية المحدودة، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى العام 2040 سيتم تسليم أول شحنة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال هذا الشهر pic.twitter.com/izJhgesp5E — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وأضافت "تتيح هذه الاتفاقية المرونة في تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف محطات الاستقبال عبر الصين، بما في ذلك محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال التالية وذلك من خلال استخدام أسطول قطر غاز المكون من 70 ناقلة".

وتحتاج الصين إلى الغاز في ظل سعيها لاستبدال الفحم ليحل محله الغاز الطبيعي الأنظف، وهي وسيلة للحد من التلوث البيئي. وبعد أن بدأت بكين البرنامج العام الماضي، حلت الصين محل كوريا الجنوبية، كثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقا لشركة الاستشارات "إس آي إيه إنرغي"، فإن واردات الصين من الغاز المسال قد ترتفع 70% ، إلى 65 مليون طن بحلول عام 2020. واستوردت الصين العام الماضي كمية قياسية بلغت 38.1 مليون طن، بزيادة 46% عن السنة السابقة.

بالمقابل تسعى قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جذب مشترين لزيادة محتملة في إنتاجها.

المصدر: "رويترز"