سر غرابة "أطوار" الدولار هذه الأيام!

يرى المحلل كيت يوكس، سلوك الدولار في الأونة الأخيرة غريبا بكسره الصور النمطية عن وجود علاقة وثيقة بين ديناميكية العملة الأمريكية وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية.

ويوضح الخبير الاستراتيجي في مصرف "سوسيتيه جنرال" في مذكرة أرسلت للمستثمرين: "جرت العادة أن تعطي كل زيادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة سببا قويا لتعزيز قيمة الدولار أمام باقي العملات، لكن الأسواق تظهر عكس ذلك الآن، حيث لا يزال الدولار منخفضا بنسبة 4% عن مستواه في ديسمبر 2015، حينها بدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة، وقام منذ ذلك الوقت بزيادتها 5 مرات آخرى".

ويتابع الخبير: "إضافة لذلك كان من المفترض أن يرتفع سعر صرف الدولار، بعد قرارات البنكين المركزيين الأوروبي والياباني بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية، لكن ذلك لم يحدث بل على العكس عزز اليورو والين موقعهما أمام الدولار، الذي فقد منذ منتصف ديسمبر ما يقارب 6% من قيمته مقابل اليورو و9% أمام الين".

ويرى الخبير أن مشكلة عجز الميزانية في الولايات المتحدة ستكون عاملا مساعدا على انخفاض سعر صرف الدولار على المدى القصير، والذي سيخفف الأعباء على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون الدولارية، كما أن ذلك سيحفز الصادرات الأمريكية، ويجعلها أكثر تنافسية.

المصدر: وكالات