استقرار أسعار النفط مع هبوط المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع تلقي السوق دعما يتمثل في هبوط المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015.

وسجلت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" بحلول الساعة 6:54 بتوقيت غرينتش، قراءة عند 67.96 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة، فيما ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنحو 8 سنتات إلى 76.58 دولار للبرميل.

وهبطت المخزونات التجارية في الولايات المتحدة بواقع 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015، وفقا لما أظهرته بيانات صدرت من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وعلى الرغم من ذلك، قال محللون إن مما حد من ارتفاع الأسعار هي الزيادة في مخزونات المواد المكررة، والضعف النسبي في ذروة موسم استهلاك الوقود هذا الصيف، إضافة لتراجع الأسواق الناشئة.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت بواقع 1.8 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بواقع 3.1 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"