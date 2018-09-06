انخفاض احتياطيات تركيا الدولية

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك تراجع ليصل في 31 أغسطس إلى 70.4 مليار دولار، من 72.9 مليار سجلها قبل 10 أيام.

وكشفت البيانات أيضا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن النقد الأجنبي بحوزة المقيمين انخفض بشكل طفيف إلى 152 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس، مقارنة مع 152.8 مليار في 20 أغسطس الماضي.

ولم يكشف المركزي التركي عن سبب هبوط الاحتياطيات، لكنه جاء في وقت تعيش فيه تركيا أزمة اقتصادية، حيث تراجعت العملة التركية بنحو ملحوظ خلال العام الجاري.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وتسارعت وتيرة هبوطها بفعل الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول مصير القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

المصدر: وكالات