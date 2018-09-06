ميركل تتعهد بدعم الاقتصاد التركي

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بدعم الاقتصاد التركي، وقالت إن لدى ألمانيا "مصلحة استراتيجية" في تطوير علاقات اقتصادية سليمة مع أنقرة.

وفي مقابلة مع قناة "آر تي إل" الألمانية، قالت ميركل، بحسب ما نقلته "الأناضول"، إنه يتوجب على ألمانيا وتركيا تعزيز الحوار والتعاون، رغم وجود خلافات حول عدد من القضايا السياسية.

وأضافت المستشارة الألمانية: "إذا تصرفنا بطريقة تضعف تركيا، فلن يصب ذلك في مصلحتنا"، مشيرة إلى أن المحادثات المكثفة بين برلين وأنقرة مهمة لتجاوز المصاعب الراهنة.

كما رفضت ميركل انتقادات أحزاب المعارضة الألمانية لزيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى برلين في الـ28 و الـ29 من سبتمبر الجاري، حيث قالت: "لا يمكننا أن نفكر دائما في العالم باللونين الأسود والأبيض. هذا ليس الواقع".

وأكدت ميركل أن العلاقات الألمانية التركية "مميزة" بفضل أكثر من 3 ملايين ذوي أصول تركية يعيشون في ألمانيا.

وتأتي تصريحات ميركل وسط تقارير إعلامية أوردت بأن برلين تبحث عن طرق لمساعدة أنقرة في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الراهنة، التي تمر بها.

المصدر: "الأناضول"