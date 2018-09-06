الدولار يدفع بالنفط إلى المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بدعم من تراجع الدولار ودلالات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وسط حالة من الضبابية بسبب اضطرابات الأسواق الناشئة وتصاعد النزاع التجاري.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.1% اليوم الخميس. غير أنه صعد 3.3 بالمئة منذ بداية العام الحالي واستفاد من تخارج المستثمرين من أصول الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يشهد كبار مستهلكي النفط ارتفاعا سريعا في فواتير وارداتهم.

وبحلول الساعة 9:42 بتوقيت غرينيتش ارتفع خام القياس العالمي " بواقع 39 سنتا إلى 77.66 دولار للبرميل، لكنه يظل دون ذروة الثلاثاء قرب 80 دولارا، فيما زاد الخام الأمريكي بواقع 12 سنتا إلى 68.85 دولار للبرميل.

وتستعد السوق لفقدان ما لا يقل عن مليون برميل يوميا من إمدادات الخام الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر المقبل، حين تدخل عقوبات أمريكية على طهران حيز التطبيق. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% منذ أعلنت الحكومة الأمريكية عن العقوبات في مايو الماضي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الأربعاء، انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بدعم من قوة الاستهلاك، التي دفعت المصافي إلى تعزيز إنتاجها.

من جهتها، قالت منظمة "أوبك"، إنها تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى هذا العام.

المصدر: "رويترز"