روسيا تطلق "السيل الشمالي-2" متجاوزة جميع معارضيه

انطلقت في فنلندا اليوم الأربعاء، أعمال مد المقطع البحري من أنبوب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق.

وورد في بيان صدر عن عملاق الغاز الروسي "غازبروم" اليوم الأربعاء، أن سفينة "سوليتير"، المتخصصة في مد الأنابيب، بدأت اليوم بمد المقطع البحري من "السيل الشمالي-2" في خليج فنلندا.

وينطلق الأنبوب من فنلندا رغم معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي له، حيث لم يحصل المشروع على الموافقات اللازمة من الدنمارك، بعد أن كان يفترض أن يمر عبر خمس دول هي روسيا، وفنلندا، والسويد، والدنمارك، وألمانيا.

وحصل المشروع حتى الآن على التراخيص اللازمة من جميع الدول باستثناء الدنمارك، فيما طورت "نورد ستريم-2" القائمة على المشروع، مسارا جديدا لأنبوب الغاز متجاوزة الدنمارك، دون أن يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية.

صفحة "غازبروم" على تويتر

وأنبوب "السيل الشمالي-2" سيمتد بموازاة "السيل الشمالي-1"، وتشارك في مشروعه عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية بـ50%، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى هذا المشروع معارضة شديدة من أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.

المصدر: وكالات