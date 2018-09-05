"المملكة القابضة" تبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" إلى "أكور للفنادق"

أعلنت شركة "المملكة القابضة"، المملوكة للملياردير السعودي الوليد بن طلال، إتمامها مع شركائها بنجاح صفقة بيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" إلى "أكور" للفنادق، لقاء 749 مليون ريال سعودي.

وقالت "المملكة القابضة" اليوم في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إنها حققت أرباحا من عملية البيع بواقع 175 مليون ريال، على أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة ضمن نتائج الربع الثالث من العام الجاري.

شركة المملكة القابضة تعلن اكتمال بيع فنادق ومنتجعات موﭭنبيك لمجموعة أكور للفنادقhttps://t.co/LpjX4YwUgK



KHC announces successful completion of the transaction to integrate Mövenpick Hotels & Resorts into AccorHotelshttps://t.co/8z9msxDptOhttps://t.co/7PA1ATQf56 — شركة المملكة القابضة (@Kingdom_KHC) September 5, 2018

وعن سبب قرارها بيع "موفنبيك" ذكرت الشركة أن سبب الصفقة هو "جزء من أعمالها"، علما بأنه تم تنفيذ الصفقة بتاريخ 3 سبتمبر الجاري.

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وكانت "المملكة القابضة" قد أعلنت في أبريل الماضي، عن توقيع اتفاقية لبيع "موفنبيك" إلى شركة "أكور هوتيلز"، وهي شركة فرنسية مدرجة في السوق المالي الفرنسي.

وقبل تنفيذ الصفقة كانت "المملكة القابضة" تملك، عبر شركة المملكة للفنادق بأوروبا، نحو 33.3% من حقوق المساهمين في "موفنبيك".

وفي وقت سابق باع الأمير السعودي الوليد بن طلال حصته في فندق" فورسيزنز" دمشق، وذلك خلال فترة احتجازه في إطار حملة مكافحة الفساد، التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات