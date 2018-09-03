"في تي بي" الروسي يبيع وحدته المصرفية في الولايات المتحدة

باعت مجموعة "في تي بي" المالية (بنك التجارة الخارجية الروسي)، وحدتها المصرفية في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في وقت تفرض فيها واشنطن عقوبات اقتصادية على موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين، عن بيان صدر عن "في تي بي" إن "مجموعة "في تي بي" بتاريخ 31 أغسطس باعت وحدتها VTB Capital Inc في نيويورك لإدارة هذه الوحدة، والتي تمت إعادة تسميتها Xtellus Capital Partners".

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وأضاف "في تي بي"، ثاني أكبر المصارف في روسيا، أن الوحدة الجديدة بعد عملية البيع أصبحت لاعبا مستقلا في سوق الأوراق المالية، دون أن تكشف المجموعة الروسية عن قيمة الصفقة.

إضافة لذلك أبرمت المجموعة الروسية اتفاقية مع "Xtellus Capital Partners" ستصبح بموجبها الوحدة الجديدة وسيطا لـ"في تي بي" في سوق الولايات المتحدة، ما سيتيح للمجموعة تقديم الخدمات لعملائها في الولايات المتحدة.

وعزت "في تي بي" قرارها ببيع وحدتها في الولايات المتحدة إلى الوضع الجيوسياسي، وقالت: "بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيوسياسي، فإن هذا التغيير يعد الطريقة الأمثل لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا الروس والدوليين".

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد مصارف روسية، منها مجموعة "في تي بي" المالية.

المصدر: "إنترفاكس"