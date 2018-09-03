مدفيديف: نستهدف مضاعفة صادرات البلاد الزراعية بحلول 2024

وضعت الحكومة الروسية نصب أعينها مضاعفة صادرات البلاد الزراعية لتصل بحلول العام 2024 إلى 45 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، خلال اجتماع حكومي اليوم الاثنين إن "هدفنا الجديد لتنمية القطاع الزراعي، هو زيادة صادراتنا الزراعية إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2024، ويعني ذلك مضاعفة قيمتها".

وأضاف مدفيديف أن روسيا تورد المنتجات الزراعية والغذائية اليوم إلى 143 دولة في العالم، ويعتبر ذلك مؤشرا جيدا على تطور القطاع الزراعي الروسي، ويعكس نمو حجم الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية، إلى جانب الامتثال للمعايير الدولية.

وعن النتائج التي حققها القطاع الزراعي الروسي خلال السنوات الماضية، أشار رئيس الحكومة الروسية إلى زيادة كبيرة في صادرات الحبوب خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تصدرت روسيا قائمة البلدان المصدرة للحبوب في العالم.

يشار إلى أن صادرات روسيا الزراعية تجاوزت خلال العام الماضي مستوى الـ20 مليار دولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية تاريخية، مقابل 17 مليار دولار سجلتها في 2016.

المصدر: "تاس"