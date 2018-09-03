احصائيات رسمية تسجل مستوى قياسيا للبطالة في الأردن
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ارتفع مستوى البطالة في الأردن إلى مستوى قياسي للربع الثاني من 2018 عند 18.7% بارتفاع (0.7) نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2017.
وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من 2018 (16.6%) مقابل (26.8%) للإناث.
وأشارت الإحصائيات إلى أن (55.8%) من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فما فوق وأن (44.2 %) من إجمالي المتعطلين كانت مؤهولاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
أما من حيث إحصائيات القوة العاملة، فإن 29% من المشتغلين هم من الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وبينت الإحصائيات أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
المصدر: "خبرني"
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