احصائيات رسمية تسجل مستوى قياسيا للبطالة في الأردن

ارتفع مستوى البطالة في الأردن إلى مستوى قياسي للربع الثاني من 2018 عند 18.7% بارتفاع (0.7) نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2017.

وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من 2018 (16.6%) مقابل (26.8%) للإناث.

وأشارت الإحصائيات إلى أن (55.8%) من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فما فوق وأن (44.2 %) من إجمالي المتعطلين كانت مؤهولاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

أما من حيث إحصائيات القوة العاملة، فإن 29% من المشتغلين هم من الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وبينت الإحصائيات أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

المصدر: "خبرني"