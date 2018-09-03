روسيا تحافظ على صدارتها للعالم في إنتاج النفط

حافظت روسيا خلال شهر يونيو الماضي على صدارتها لمنتجي النفط في العالم، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة والسعودية، حسب آخر البيانات الرسمية.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط في روسيا بلغ في يونيو الماضي 11.066 مليون برميل من الخام يوميا، بزيادة نسبتها 0.85% عن شهر مايو.

ونقلت وكالة "تاس" عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط سيبقى مستقرا خلال الشهر الجاري دون تغيير عند مستوى شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

من جهتها، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة الماضي، أن الإنتاج الأمريكي وصل خلال الفترة المذكورة إلى 10.674 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بشهر مايو.

وسجل الإنتاج الأمريكي في نوفمبر الماضي مستويات قياسية هي الأعلى في نحو 50 عاما، بعدما بلغ 10.101 مليون برميل يوميا، مقابل 10.44 مليون برميل يوميا سجله في نوفمبر 1970.

كما أفاد تقرير صدر عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بأن إنتاج السعودية، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، زاد خلال يونيو بنسبة 4.2% ليبلغ 10.44 مليون برميل يوميا.

المصدر: "فيستي"