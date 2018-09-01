السيطرة على حريق في مصفاة بألمانيا

قال مسؤولون محليون، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق تسبب بإصابة 10 أشخاص في مصفاة فوبورغ بولاية بافاريا الألمانية، اندلع عقب انفجار صباح اليوم السبت.

وأوضح وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان، أن الشرطة في مدينة إنغولشتات القريبة، والشرطة الجنائية في الإقليم، بدأت تحقيقات بشأن الحريق الذي أحدث سحابة دخان في الولاية.

وأضاف أن 600 من عناصر الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ تعاملوا مع الحادث في الموقع.

من جهته، أشار مجمع "بايرن أويل" الذي تتبعه المصفاة إلى أنها تعطلت عن العمل، لكن المنشأة جرى تأمينها ولم تعد تمثل أي خطر. وقال المجمع إن: "البيانات بخصوص سبب الحادث وحجم الخسائر ستكون ممكنة فقط بعد اكتمال التحقيقات".

ومصفاة فوبورغ جزء من مجمع "بايرن أويل" للتكرير الذي يشمل موقعين في فوبورغ ونويشتات بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 210 آلاف برميل يوميا.

و"بايرن أويل" مملوكة بنسبة 45 في المئة لفارو إنرجي، و25 بالمئة لروسنفت دويتشلاند، و20 بالمئة لإيني دويتشلاند، وعشرة بالمئة لبي.بي يوروب.

المصدر: رويترز