خبير عالمي يكشف عن موقع خزان البترول العملاق في مصر

أكد الخبير العالمي المصري في البترول والطاقة جمال القليوبي، أن الصحراء الغربية تعتبر الخزان العملاق للبترول في مصر، مشيرا إلى أن مساحتها تقدر بثلثي مساحة البلاد بأكملها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهارده " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن عمليات البحث والتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية وصلت لـ30% من مساحة الصحراء في الثلث الشمالي من الصحراء الغربية، لافتا إلى أن القيادة السياسية ركزت على إخراج مصر من أزمة الكهرباء، واكتفاء مصر من الغاز الطبيعي.

وتابع: "هناك خطة تستهدف توجيه الاستثمارات الأجنبية في منطقة الصحراء الغربية للبحث والتنقيب عن البترول"، موضحا أن الاستثمارات في قطاع البترول تصل إلى 38% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وكانت شركة "إيني" الإيطالية، قد أعلنت مساء الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز "شرق الأبيض"، الواقعة في الصحراء الغربية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية