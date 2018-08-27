ترامب يعلن التوصل إلى تفاهم مع المكسيك حول اتفاق تجاري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، توصل بلاده إلى تفاهم مع المكسيك حول عقد اتفاق تجاري جديد بدلا من الاتفاق المعمول به حول حرية التجارة في أمريكا الشمالية (نافتا).

ونقل صحفيون من البيت الأبيض قول ترامب: "إنه يوم عظيم للتجارة.. وهو يوم كبير بالنسبة لبلادنا أيضا"، مضيفا أن لا وضوح حتى الآن فيما إذا كانت كندا ستنضم إلى الاتفاق الجديد أم أن الولايات المتحدة ستخوض مفاوضات حول عقد اتفاق منفرد معها.

إقرأ المزيد

وكان اتفاق "نافتا" ساري المفعول منذ 1994 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبعد توليه رئاسة بلاده، أعلن ترامب نيته إعادة النظر في الاتفاق الحالي أو عقد اتفاق جديد عوضا عنه. وبدأت المفاوضات بهذا الشأن في العام 2017.

من جانبه، رحب مارسيلو إبرارد، المعين وزيرا للخارجية في الحكومة المكسيكية المستقبلية، بالتفاهم بين بلاده والولايات المتحدة، معتبرا أن مشاركة كندا في المفاوضات الثلاثية حول عقد اتفاق تجاري بديل عن "نافتا" أمر ضروري.

وقال إبرارد الذي سيتولى الخارجية المكسيكية مع شغل رئيس الدولة المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، منصبه في 1 ديسمبر المقبل: "نرى في التفاهم الذي تم الإعلان عنه اليوم تقدما إيجابيا.. وفي الأيام القادمة سنواصل مفاوضات ثلاثية مع كندا التي تعد (مشاركتها) حيوية لجعل تجديد الاتفاق (التجاري) ممكنا".

المصدر: نوفوستي + رويترز