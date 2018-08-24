وزير المالية الروسي: لا نستهدف تخفيض الروبل

جدد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التأكيد على أن الحكومة لا تتعمد إضعاف العملة الروسية أو زيادة قوتها، مشيرا إلى أن سعر صرف الروبل يتحدد بناء على العرض والطلب في السوق.

وقال الوزير ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الروسية تخطط لإضعاف الروبل، إن "الحكومة تتبع سياسة نقدية تهدف لتحقيق استقرار الروبل، بغض النظر عن العوامل الخارجية".

وشهدت العملة الروسية تقلبات في سعر صرفها في الأونة الأخيرة، وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن عزمها فرض عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب تورطها المزعوم في قضية تسميم سكريبال بـ"سلاح كيميائي".

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر صرف الدولار بحلول الساعة 16:53 بتوقيت موسكو، بواقع 67 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 67.49 روبل، كذلك انخفض اليورو بواقع 47 كوبيك إلى 78.26 روبل.

المصدر: "نوفوستي"