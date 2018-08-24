السعودية تقرع أبواب الاقتراض

قال مصدر مطلع إن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

ويعتبر هذا القرض التجاري هو الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة، المخول بالمساعدة في تنفيذ "رؤية 2030"، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الرياض في 2016 بهدف تخفيف اعتماد المملكة على صادرات النفط.

وأبلغ المصدر وكالة "رويترز" بأن صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

وكانت مصادر قالت في يوليو إن أموال القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة. وإلى جانب القرض من المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية "سابك" لـ "أرامكو" السعودية، أو بيع الحصة بالكامل.

ويمتلك الصندوق 70% من "سابك" المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم. ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"