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موسكو وأنقرة تتفقان على تبسيط نظام التأشيرات

مال وأعمال

موسكو وأنقرة تتفقان على تبسيط نظام التأشيرات
Sputnik
وزيرا خارجية روسيا وتركيا
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أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن استعداد موسكو لبحث مسألة تبسيط نظام التأشيرات لفئات محددة من المواطنين الأتراك، على مبدأ المعاملة بالمثل.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في ختام مباحثاتهما اليوم في العاصمة الروسية، إن موسكو وأنقرة اتفقتا على وضع آلية لتبسيط نظام التأشيرات للمواطنين الأتراك.

وعلقت روسيا منذ مطلع 2016 العمل باتفاقية وقعت في 2010، كانت تسمح للمواطنين الأتراك بدخول روسيا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما، وجاءت الخطوة بعد حادثة إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية في سوريا.

من جهتها ألزمت تركيا منذ 15 أبريل 2016 الروس، الذين يحملون جوازات سفر خدمة، بالحصول على تأشيرة، فيما استثنت حاملي الجوازات العادية من هذا الإجراء، وذلك خوفا من أن يؤثر فرض التأشيرة على تدفق السياح من روسيا إلى تركيا.

المصدر: "نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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