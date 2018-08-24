ارتفاع الاستثمارات السعودية في الخارج إلى مستويات قياسية

سجلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر إلى أن الرياض تسعى لتنويع وزيادة مصادر دخلها عبر الاستثمار.

وأظهر تقرير لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، أن الاستثمارات السعودية في الخارج بلغت بنهاية الربع الأول من 2018 قرابة 312.4 مليار ريال، ما يعادل نحو 83.3 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن الاستثمارات السعودية في الخارج نمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.7% ، بما يعادل 13.9 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الرابع من العام 2017 نحو 298.5 مليار ريال.

وارتفعت أيضا هذه الاستثمارات خلال عام مقارنة بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 12.3% ، بما يعادل 34.3 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الفترة نحو 278.1 مليار ريال.

وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية 2007 نسبة 3.4% من إجمالي الأصول، لكنها بدأت في الارتفاع لتسجل في نهاية الربع الأول من 2018 نسبة 9%.

يشار إلى أن المملكة أطلقت قبل عامين خطة التحول الاقتصادية "رؤية 2030" بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على عائدات النفط فقط.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "الاقتصادية"