الإعلان عن مشاريع تجارية واستثمارية بين مصر وروسيا بمليارات الدولارات

أعلن الممثل التجاري الروسي في مصر نيكولاي أصلانوف، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة في الفترة ما بين يناير - يونيو 2018 بنسبة 37%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وأوضح الممثل التجاري الروسي، أن حجم الصادرات الروسية إلى مصر بلغ 3.212 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 42%، أما الصادرات المصرية إلى روسيا فبلغت 402 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 12%.

وأشار البيان إلى أن قيمة صادرات الحبوب الروسية إلى مصر بلغت 840 مليون دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 30٪ ، أما المعادن الحديدية فبلغت قيمتها 655 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 226٪، والخشب والمنتجات الخشبية - 169 مليون دولار، بنسبة 6% ، والبترول والغاز -481 مليون دولار بزيادة نسبتها (84%)، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

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أما الصادرات المصرية إلى روسيا فتمثلت في الفاكهة بـ185 مليون دولار، والخضراوات بـ161 مليون دولار، والملابس بـ17 مليون دولار، ومنتجات صيدلانية بـ 4 ملايين دولار، والصابون بـ4 ملايين دولار، ومعدات وأجهزة كهربائية بـ15 مليون دولار أمريكي.

وأكد الممثل التجاري الروسي في مصر أن إجمالي حجم الاستثمارات المتراكمة لرأس المال الروسي في مصر وصلت نهاية عام 2017 إلى 4.6 مليار دولار، وأكثر من 60% منها تتركز في قطاع النفط والغاز.

المصدر: RT