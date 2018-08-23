ترامب: الأسواق ستنهار في حال تم عزلي

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تداعيات "كارثية" على أسواق المال في الولايات المتحدة، في حال بدأ الديمقراطيون بإجراء عزله من منصبه.

وقال ترامب في مقابلة خاصة لقناة "فوكس نيوز" بثت، اليوم الخميس، "أحذركم أنه في حال تم عزلي، فالأسواق ستنهار. وأعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

وكان ترامب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية، بعدما قال محاميه السابق كوهين تحت القسم أنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الأمريكية.

.@POTUS declares 'market would crash' if Democrats impeached him https://t.co/3LZAWsAaWP — Fox News (@FoxNews) August 23, 2018

وأشار الرئيس الأمريكي إلى النتائج الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال رئاسته، مشددا على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الأمريكيون في حال أسوأ بكثير.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".

ووجه كوهين ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن أقر في محكمة في نيويورك الثلاثاء بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.

واعترف كوهين بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة جنسية مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".

المصدر: "أ ف ب"