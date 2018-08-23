خبير يكشف لـRT حقيقة تهديد قناة السويس بخط ملاحي جديد

قلل خبير اقتصادي من شأن قدرة الممر الشمالي على منافسة قناة السويس المصرية، وذلك بعدما أعلنت شركة "ميرسك" عزمها إرسال أول سفينة شحن تابعة لها عبر هذا الممر، عوضا عن قناة السويس.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد علي، أن ممر قناة السويس الملاحي له أكثر من ميزه تنافسية على المستوى الملاحي والاقتصادي والزمني، عن بحر الشمال الروسي، موضحا أن القناة تربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق.

وأوضح أنه بعد افتتاح الممر الجديد لقناه السويس في أغسطس 2015، اكتسبت القناة ميزه تنافسية أكبر، وتحديدا فيما يتعلق بتقليل والقضاء على ما يسمى بإنتظار السفن لفتره كانت تستغرق أكثر من 11 ساعة لمرور كل من الأسطول الشمالي والجنوبي.

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وأشار الخبير المصري إلى أن أي تفكير بالنقل البحري بخلاف قناه السويس لن يكون مجديا كثيرا من الناحية الاقتصادية والزمنية لأي دولة أخرى، كما أنه يتواجد بالفعل العديد من الممرات الملاحية إلا أنها غير مجدية للعديد من الدول بسب طول الفترة الزمنية التي يتم استغراقها.

ونوه بأن الموقع الجغرافي المتميز لقناتي السويس القديمة والجديدة، والذي يجعلها تتوسط العالم أجمع يعتبر عامل جذب رئيسي لحركة التجارة العالمية، لما تشكله قناة السويس من سهولة الربط بين كافة أنحاء العالم أجمع ولذلك فإن هذا الممر الجديد(الشمالي) لن يؤثر بشكل يذكر على حركة التجارة العالمية في قناة السويس، وبالتالي على حجم عائدات القناة.

وفي النهاية، أكد الخبير أن الأمر لا يقتصر على القناة كممر فقط، بل وتحول المنطقة المحيطة بها لمنطقة لوجيستية واقتصادية تحاكي أكبر وأهم المناطق الملاحية البحرية كموانئ سنغافورة.

المصدر: RT