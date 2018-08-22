الليرة التركية تستقر بعد اتهامات واشنطن لأنقرة

استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعدما قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون، إن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم إطلاق سراح القس الأمريكي.

وبلغ سعر صرف العملة التركية 6.0820 ليرة للدولار، بحلول الساعة 09:33 بتوقيت غرينيتش، مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء عند 6.0600 ليرة.

وكان التداول ضعيفا وربما كان معظمه في الأسواق الخارجية، بعدما أغلقت الأسواق التركية في منتصف نهار الاثنين في عطلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى.

وفقدت الليرة نحو 37 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي للخلاف المندلع بين أنقرة وواشنطن على خلفية قضية القس الأمريكي آندرو برونسون المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

المصدر: "رويترز"